Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить поддерживать конфликт на Украине, поскольку Вашингтон действует в ущерб собственным интересам в сфере безопасности, поставляя Киеву свое оружие. Такую точку зрения он высказал в эфире TNT Radio.

«Нам нужно закончить конфликт между Россией и Украиной, быть жёсткими с нашим киевским другом и сказать ему: «Вы не выиграете в этом противостоянии. У нас бы всё равно не хватило средств, чтобы помочь вам победить», — заявил Дэвис.

В противном случае США рискуют потерять обороноспособность, подчеркнул эксперт. Передача Украине оружия и боеприпасов оставляет Вашингтон без необходимых вооружений, тем самым уменьшая вероятность победы в потенциальном конфликте, подчеркнул он.

До этого сенатор-демократ Ричард Блюменталь поприветствовал принятие палатой представителей США пакета иностранной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и заявил, что Вашингтон намерен «защищать демократию», а Владимиру Путину и Си Цзиньпину «рано откупоривать шампанское».

Ранее посол Украины указала на трудности с поиском оружия для ВСУ в США.