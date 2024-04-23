Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский офицер раскрыл, как помощь Украине отразится на боеспособности США

Офицер Дэвис заявил, что поддержка Украины подрывает боеспособность США

close
100%
Sgt. Jillian G. Hix/U.S. Army/AP

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить поддерживать конфликт на Украине, поскольку Вашингтон действует в ущерб собственным интересам в сфере безопасности, поставляя Киеву свое оружие. Такую точку зрения он высказал в эфире TNT Radio.

«Нам нужно закончить конфликт между Россией и Украиной, быть жёсткими с нашим киевским другом и сказать ему: «Вы не выиграете в этом противостоянии. У нас бы всё равно не хватило средств, чтобы помочь вам победить», — заявил Дэвис.

В противном случае США рискуют потерять обороноспособность, подчеркнул эксперт. Передача Украине оружия и боеприпасов оставляет Вашингтон без необходимых вооружений, тем самым уменьшая вероятность победы в потенциальном конфликте, подчеркнул он.

До этого сенатор-демократ Ричард Блюменталь поприветствовал принятие палатой представителей США пакета иностранной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и заявил, что Вашингтон намерен «защищать демократию», а Владимиру Путину и Си Цзиньпину «рано откупоривать шампанское».

Ранее посол Украины указала на трудности с поиском оружия для ВСУ в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами