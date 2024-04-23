Посол Украины указала на трудности с поиском оружия для ВСУ в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова указала на сложности с поиском в этой стране оружия и техники на сумму 61 млрд, предусмотренную в законопроекте о помощи Киеву. Об этом она заявила в беседе с изданием «Европейская правда».

Она подчеркнула, что вопрос наличия у Вашингтона необходимых Украине вооружений остается актуальным.

«Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов. А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана», — заявила Маркарова.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам.