На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб

Первый пограничный столб установили на границе между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщается в Telegram-канале армянского правительства.

Как заявили в кабмине, 23 апреля «на основании геодезических измерений в рамках координационных работ на границе» двух стран был установлен первый пограничный столб. Там не уточнили, в каком именно месте его установили.

До этого в МВД Армении сообщили, что армянская сторона 23 апреля начинает работы по делимитации границы с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар Тавушской области.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

15 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его страны подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.