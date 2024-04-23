Власти Грузии заявили, что принятию законопроекта об иноагентах нет альтернативы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что гражданское общество требует информации о прозрачности финансирования неправительственных организаций (НПО), в связи с чем закон об иностранных агентах не имеет альтернативы. Его слова приводит ТАСС.

«Грузинское общество поддерживает прозрачность НПО. Прозрачность НПО важна для того, чтобы общество было информировано, а информированное общество является обязательным условием для того, чтобы суверенитет страны был твердо защищен», — сказал Кобахидзе.

В связи с этим, отметил он, «у принятия этого закона нет никакой альтернативы».

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Ранее власти Грузии назвали условие для пересмотра закона об иноагентах.