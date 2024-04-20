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Власти Грузии назвали условие для пересмотра закона об иноагентах

Гарибашвили: закон об иноагентах пересмотрят, если в ЕС решат принять Грузию

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Zurab Tsertsvadze/AP

Власти Грузии готовы пересмотреть закон об иностранных агентах, если ЕС решит принять страну в свои ряды, заявил глава правящей партии Ираклий Гарибашвили. Его слова приводитТАСС.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его (закон об иноагентах. — прим. «Газеты.Ru»), переделать или принять новый», — сказал Гарибашвили журналистам.

Накануне Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния», рассматриваемый парламентом Грузии, не соответствует принципам Евросоюза и может иметь последствия для вступления страны в объединение.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

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