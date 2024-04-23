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Посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам

Посол Украины Маркарова опровергла, что США запрещают ВСУ бить по НПЗ России

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Global Look Press

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не получала официальных сообщений из Вашингтона с запретом для Киева наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Ее слова приводит «Европейская правда».

Посол подчеркнула, что через нее в Киев не передавались какие-либо сообщения.

«Не было официально заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем это делать», – сказала Маркарова.

Она также отметила, что как посла Украины через нее ни разу не было передано «никаких ограничений относительно того, что мы делаем непосредственно собственным оружием».

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

До этого обороны США Ллойд Остин заявил, что удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам могут нанести ущерб мировой энергосистеме.

Ранее Кулеба в ответ на осуждение США атак российских НПЗ заявил, что каждый выживает как может.

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