Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о немецком мыслителе, передает РИА Новости.

«Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения», — заявил он.

Он напомнил, что Кант последнюю часть жизни был подданным российской короны.

По его словам, это больше любых слов политиков Германии «показывает позицию великого философа относительно России».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к проведению спецоперации на Украине. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей». По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире. Он также заявил, что накануне калининградский губернатор Антон Алиханов отмечал, что «наш противник пытается прикрыться кантовским наследием».

Ранее в Совфеде напомнили Шольцу, что Кант был подданным Российской империи.