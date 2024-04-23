В Молдавии напомнили о запрете ношения Георгиевских лент в День Победы

Начальник Генеральной инспекции полиции (ГИП) Молдавии Виорел Чернеуцану предупредил, что граждане, которые будут носить в День Победы Георгиевскую ленту, а также символику спецоперации, будут оштрафованы. Его слова приводит портал NewsMaker.

Он призвал соблюдать и уважать правовые нормы, действующие в стране.

«Конечно, до тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия», — заявил Чернеуцану, отвечая на соответствующий вопрос о праздновании 9 Мая.

До этого глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время визита в Москву высказалась за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевские ленты, а также символы «Z» и «V», который используются российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее экс-президент Додон заявил, что народ Молдавии продолжит отмечать День Победы.