В Литве отказались запрещать россиянам и белорусам ездить на родину

Сейм Литвы отклонил предложение по ограничению поездок граждан России и Белоруссии на родину, сообщает Telegam-канале «Sputnik Литва».

За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в случае поездки в родные страны чаще одного раза в год высказались 20 депутатов. 47 проголосовали против подобного решения, еще 45 воздержались.

В свою очередь за предложение разрешить поездки раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против выступили 37, еще 39 воздержались от голосования.

По словам депутата сейма Каспарса Адомайтиса, выдвинутое предложение «не совсем адекватно», поскольку охватывает узкий круг путешественников. Кроме того, непонятно, почему только Белорусам нужно запретить возвращаться на родину, отметил парламентарий.

«Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Их тоже можно вербовать, независимо от национальности», — сказал он.

До этого госсовет Литвы по регулированию в сфере энергетики обязал местного оператора газосетей Amber Grid заменить все детали, на которых были обнаружены надписи кириллицей.

Ранее в Литве захотели защититься от России «испанскими лошадьми».