Кулеба высказался об ограничении консульских услуг для украинцев за рубежом

Запрет украинского МИД своим заграничным дипломатическим учреждениям осуществлять все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста будет честным, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина Украины от обязанностей перед страной. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», - написал Кулеба.

По его словам, вскоре украинский МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

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