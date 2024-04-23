Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше резко раскритиковали президента за слова о ядерном оружии

Польские депутаты обрушились с критикой на Дуду за слова о ядерном оружии

close
100%
Министерство обороны РФ

Польские депутаты раскритиковали президента страны Анджея Дуду после его заявления о готовности Варшавы к размещению ядерного оружия в стране ради укрепления фланга НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. С критикой слов польского президента выступили депутаты Цезарий Томчик и Дариуш Вечорек.

«Дуда снова выступает с международной инициативой (о ядерном оружии в Польше – прим. ред.), де-факто не разговаривая с правительством. Я думаю, что сначала должен быть разговор, а потом инициатива», - подчеркнул Томчик в рамках интервью польскому телеканалу TVN24.

В свою очередь польский депутат от левых сил Дариуш Вечорек в эфире радиостанции Zet заявил, что «подобные заявления должны быть согласованы с премьер-министром, правительством и военным командованием. Серьезные решения должны принимать профессионалы».

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее американский аналитик заявил, что США могут применить ядерное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами