В Польше резко раскритиковали президента за слова о ядерном оружии

Польские депутаты раскритиковали президента страны Анджея Дуду после его заявления о готовности Варшавы к размещению ядерного оружия в стране ради укрепления фланга НАТО в рамках программы Nuclear Sharing. С критикой слов польского президента выступили депутаты Цезарий Томчик и Дариуш Вечорек.

«Дуда снова выступает с международной инициативой (о ядерном оружии в Польше – прим. ред.), де-факто не разговаривая с правительством. Я думаю, что сначала должен быть разговор, а потом инициатива», - подчеркнул Томчик в рамках интервью польскому телеканалу TVN24.

В свою очередь польский депутат от левых сил Дариуш Вечорек в эфире радиостанции Zet заявил, что «подобные заявления должны быть согласованы с премьер-министром, правительством и военным командованием. Серьезные решения должны принимать профессионалы».

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее американский аналитик заявил, что США могут применить ядерное оружие.