Американский аналитик заявил, что США могут применить ядерное оружие

Ради попытки избежать поражения Украины в год выборов в США американская сторона может пойти на применение ядерного оружия. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, советники президента США Джо Байдена могут убедить его, что применение ядерного оружия малой мощности — это «единственное, что остается для того, чтобы преподать русским хороший урок».

Эксперт заявил, что американские власти могут пойти на такой шаг из-за того, что поражение Украины в конфликте способно отрицательно повлиять на шансы переизбрания Байдена на второй срок. А если Байден не будет переизбран, то, по мнению Макговерна, нельзя исключать подачи судебных исков, которые могут кончиться для ряда ведущих сотрудников администрации Белого дома тюремными сроками.

При этом, по словам Макговерна, Россия в ответ не пойдет на применение ядерного оружия в связи с тем, что она и так побеждает в конфликте на Украине.

22 апреля стало известно, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Заявление об этом сделал президент страны Анджей Дуда.

Ранее канцлер Германии высказался по поводу применения ядерного оружия в мире.