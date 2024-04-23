В офисах членов команды молдавского оппозиционера Шора начались обыски

Молдавские правоохранители начали обыски в офисах членов команды оппозиционного молдавского политика Илана Шора. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

«Молдавские силовики начали обыски в офисах членов команды Илана Шора», — сообщает агентство.

До этого депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщала, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски у представителей оппозиционных партий.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что видит признаки государственной измены в создании оппозиционного блока «Победа» в Москве.

Также сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о намерениях властей Молдавии закрыть телевидение Гагаузии.