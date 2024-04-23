Глава МВД Эстонии угрожает закрыть подчиненные РПЦ приходы

Эстонские церковные приходы, напрямую подчиненные Русской православной церкви (РПЦ), могут столкнуться с принудительным закрытием, если не прекратят связи с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его слова приводит местный телеканал ERR.

«Конечно, те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть, Москве, могут столкнуться с проблемой - но если они (приходы – прим. ред.) сами не примут каких-либо решений, государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности», - отметил он.

Как сообщает ERR, 23 апреля министр «поехал убеждать» Пюхтицкий монастырь выйти из подчинения Москве. Он выразил намерение «прояснить позицию» правительства относительно прямого подчинения Пюхтицкого монастыря, а также церквей и приходов РПЦ.

Кроме того, власти Эстонии, сообщил Ляэнеметс, поднимут вопрос, может ли сам монастырь предпринять «какие-то шаги, чтобы прекратить это подчинение».

До этого глава Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт заявил, что священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) и прихожан неправомерно называть террористами, после заявления главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении предложить властям страны признать РПЦ террористической организацией.

12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической организацией.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сопротивляться злу.