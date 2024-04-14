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Патриарх Кирилл призвал верующих сопротивляться злу

Патриарх Кирилл призвал сопротивляться злу, шарахаясь от него как от проказы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после освящения храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровской призвал верующих сопротивляться злу, «шарахаясь» от него как от проказы. Об этом сообщает РИА Новости.

«От зла надо шарахаться, как от проказы. Если чувствуете, что есть что-то такое, что толкает вас к совершению зла, уходите от этого — это не от Бога, это не от ангела света», — отметил патриарх.

По его словам, злу нужно начать сопротивляться мало-помалу, тогда через некоторое время можно будет увидеть, какие изменения произошли во взгляде на жизнь и мировоззрении.

До этого протоиерей Димитрий Ильичев в эфире «Радио 1» прокомментировал призыв эстонского МВД признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией. Он подчеркнул, что православие в Эстонии имеет свои корни, и политикам не удастся перечеркнуть историю.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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