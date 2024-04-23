Трамп и Обама могут приехать во Францию на годовщину высадки в Нормандии

Помимо действующего президента США Джо Байдена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года могут приехать два бывших американских лидера - Дональд Трамп и Барак Обама. Об этом сообщает газета L'Opinion.

«По нашей информации, официально не подтвержденной, Дональд Трамп и Барак Обама приедут во Францию на празднование 80-летия (высадки союзников – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, одновременное присутствие двух политических противников, Дональда Трампа и Джо Байдена, рискует создать проблемы для протокола мероприятия, а также его безопасности. При этом, отмечается, что визит президента Байдена был запланирован ранее.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не получала приглашения на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии.

Ранее Песков назвал главный праздник для России.