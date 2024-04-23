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В Госдуме рассказали, как Запад использует релокантов из РФ в Грузии

Пискарев: Запад использует релокантов из РФ для массовости протестов в Грузии

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«Газета.Ru»

Релоканты из РФ массово участвуют в акциях против закона об иноагентах в Грузии, Запад привлекает этот «актив» для создания массовости демонстраций на улицах столицы страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по «цветным» революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России», - написал он.

В этой связи Пискарев рекомендовал находящимся в Грузии гражданам России воздержаться от участия в протестных акциях, поскольку таким образом можно «стать орудием» в руках Запада, целью которого является дестабилизация внутренней обстановки в Грузии.

До этого сообщалось, что власти Грузии готовы пересмотреть закон об иностранных агентах, если ЕС решит принять страну в свои ряды, заявил глава правящей партии Ираклий Гарибашвили.

Ранее премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

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