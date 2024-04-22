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Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине

Зеленский: украинской армии необходима молодежь, разбирающаяся в технологиях

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Ints Kalnins/Reuters

Украинской молодежи следует участвовать в боевых действиях, поскольку она лучше разбирается в современных технологиях. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу, сообщает ТАСС.
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Поясняя свое решение подписать указ о снижении возраста мобилизованных, Зеленский сказал, что украинской армии нужны более молодые люди, «потому что [идет] более современная война». По его мнению, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы операторы дронов, специалисты по киберзащите и другие подобные специалисты.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных в стране с 27 до 25 лет. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины в возрасте 27-60 лет.

После этого американское издание New York Times выразило мнение, что снижение возраста мобилизации может привести к ликвидации целого поколения молодых граждан Украины. В материале указывается, что Украина столкнулась с критической проблемой в области демографии – в стране мало молодых мужчин. В связи с этим Киеву необходимо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

Кроме того, сообщалось о сокращении доли молодых мужчин в населении Украины до минимума. Это связано с тем, что на Украине спад рождаемости после распада СССР был более резким, чем в России и многих других бывших республиках Советского Союза.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

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