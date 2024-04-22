Премьер Польши раскритиковал президента за слова о ядерном оружии

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Анджея Дуду после его слов о готовности разместить ядерное оружие США на территории страны в рамках программы Nuclear Sharing. Его слова приводит ТАСС.

«Мне хотелось бы, чтобы все возможные инициативы [о безопасности] прежде всего очень тщательно готовились теми людьми, которые несут за это ответственность, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно», — заявил Туск.

По его словам, идея о размещении ядерного оружия «очень масштабная и серьезная», в связи с этим он поинтересовался мотивами, побудившими главу государства сделать подобное заявление.

До этого Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал Дуда.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США.