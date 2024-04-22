Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле начались переговоры двух президентов

Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле.

Об этом сообщил ТАСС.

В начале встречи президент России отметил, что двусторонние отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

В пресс-службе Кремля до этого информировали, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух государств и проведут обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что двусторонние отношения России и Азербайджана отличаются богатыми традициями и большим потенциалом для развития сотрудничества. По его словам, Москва и Баку обладают политической волей для дальнейшего укрепления связей.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в российскую столицу. В пресс-службе президента Азербайджана подчеркнули, что поездка была организована по приглашению Путина.

Ранее Песков ответил на вопрос о выводе пограничников РФ из Тавушской области после демаркации границ Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами