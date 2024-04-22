В Кремле начались переговоры двух президентов

Российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле.

Об этом сообщил ТАСС.

В начале встречи президент России отметил, что двусторонние отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

В пресс-службе Кремля до этого информировали, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух государств и проведут обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что двусторонние отношения России и Азербайджана отличаются богатыми традициями и большим потенциалом для развития сотрудничества. По его словам, Москва и Баку обладают политической волей для дальнейшего укрепления связей.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в российскую столицу. В пресс-службе президента Азербайджана подчеркнули, что поездка была организована по приглашению Путина.

Ранее Песков ответил на вопрос о выводе пограничников РФ из Тавушской области после демаркации границ Азербайджаном.