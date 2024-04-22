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В Финляндии надеются, что Евросоюз «наскребет» военную помощь Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен понадеялась, что ЕС наскребет военную помощь Киеву

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что странам Европейского союза (ЕС) удастся «наскрести на складах» военную помощь для Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии», — сказала Валтонен, отвечая на вопрос о дополнительной военной поддержке Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд членов альянса в ближайшее время могут сообщить о решении передать Украине системы ПВО Patriot.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, затруднился сказать, когда помощь Киеву от Евросоюза начнет приносить пользу украинской армии на поле боя.

«Нет, назвать какие-то даты очень трудно. Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность», – сказал Бретон, отметив, что ЕК постоянно контактирует со странами – членами ЕС, а также с украинскими властями.

Ранее посол Украины призвал десятикратно увеличить поставки оружия Киеву.

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