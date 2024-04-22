Зеленский указал на страх Запада перед Россией

Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не отправляют свои войска на Украину, поскольку боятся полномасштабного конфликта с Россией. Своим мнением он поделился в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.

Комментируя вопрос помощи Израилю и Украине, он заявил, что помощь еврейскому государству является более существенной, так как страны Запада не хотят отправлять войска на территорию республики из-за страха глобального конфликта с Россией.

«Это означает, что они действительно боятся России», — сказал Зеленский.

С его точки зрения, активная помощь Израилю на Ближнем Востоке демонстрирует, что западные лидеры не верят в возможность войны с Ираном. Зеленский подчеркнул, что союзники Украины боятся президента России Владимира Путина, несмотря на то, что обладают большим военным и экономическим потенциалом.

До этого официальный представитель Белого дома Мэттью Миллер заявил, что Израиль, в отличие от Украины, является давним военным союзником Соединенных Штатов — поэтому Вашингтон принял меры для отражения ответной атаки Ирана, но не собирается непосредственно участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева против России.

Ранее Зеленский понадеялся, что Украина не станет «вторым Афганистаном».