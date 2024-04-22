В Кремле отреагировали на новый пакет помощи Украине от США

В России не считают, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов сумеет принципиально изменить ситуацию на фронте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти вот, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что большая часть выделяемых средств останется в самих Штатах, которые будут «зарабатывать дополнительные дивиденды» в то время, как Украина будет нести потери. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что российский лидер Владимир Путин ожидал такого исхода голосования в конгрессе США.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении поддержки от США.