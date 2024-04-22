В США усомнились, что пакет помощи Украине изменит ход конфликта

Пакет военной помощи Украине на 61 млрд вряд ли позволит Киеву переломить ход событий на поле боя. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, одобренный пакет военной помощи стал для Вооруженных сил Украины спасательным кругом, однако он не сможет изменить развития событий на линии соприкосновения.

Агентство приводит слова научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, который считает, что Киеву понадобятся дополнительны поставки вооружения, если он рассчитывает на большее, чем остановку продвижения ВС РФ.

В то же время в материале отмечается, что выделение очередного пакета помощи в 2025 будет «непростой задачей» из-за противодействия со стороны Республиканской партии.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении поддержки от США.