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В МИД разъяснили позицию РФ по ядерным испытаниям

МИД: приверженность РФ мораторию на ядерные испытания зависит от США

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Министерство обороны РФ

Россия остается привержена положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако может изменить свою позицию в зависимости от действий Соединенных Штатов. Об этом на встрече с исполнительным секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Робертом Флойдом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков объяснил Флойду причину отзыва ратификации ДВЗЯИ, но подчеркнул, что РФ намерена и дальше придерживаться его положений и не станет отменять введенный президентским указом от 1992 года мораторий на ядерные испытания.

«Сохранится ли данная линия и в дальнейшем — полностью зависит от действий США», — подчеркнули в министерстве.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ.

Ранее Путин допустил, что Россия проведет ядерные испытания в ответ на американские.

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