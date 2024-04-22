В МИД разъяснили позицию РФ по ядерным испытаниям

Россия остается привержена положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако может изменить свою позицию в зависимости от действий Соединенных Штатов. Об этом на встрече с исполнительным секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Робертом Флойдом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков объяснил Флойду причину отзыва ратификации ДВЗЯИ, но подчеркнул, что РФ намерена и дальше придерживаться его положений и не станет отменять введенный президентским указом от 1992 года мораторий на ядерные испытания.

«Сохранится ли данная линия и в дальнейшем — полностью зависит от действий США», — подчеркнули в министерстве.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ.

Ранее Путин допустил, что Россия проведет ядерные испытания в ответ на американские.