Соединенные Штаты планируют оставить Европу разбираться с конфликтом на Украине, который сами инициировали. Такую точку зрения высказал бывший сотрудник французской разведки, директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе в интервью TVL.

По его словам, американцы «чрезвычайно прагматичны», и когда чувствуют, что дела не ладятся, «не раздумывая включают задний ход и поворачивают на 180 градусов».

«Они к этому готовились — пока этого не видно, но, по-моему, скоро станет понятно, — готовились всучить «горячую картошку» Европе и сказать: теперь это ваш конфликт. При этом именно они его развязали, помогли развязать», — сказал эксперт.

Денесе подчеркнул, что «расширение НАТО и провокации на Донбассе подтолкнули Москву к вмешательству» в ситуацию на Украине. Действия России можно осуждать, однако они возникли не на пустом месте, отметил он.

Вскоре Европа может обнаружить, что ей придется разбираться с ситуацией, которую она не провоцировала и не хотела, предположил Денесе.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Североатлантический альянс понес ущерб на Украине из-за ударов Вооруженных сил России по объектам ВСУ.

Ранее экономист Сакс указал на ошибку Зеленского по переговорам с Россией.