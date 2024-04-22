Зеленский анонсировал вторжение России в страны Балтии

Россия может начать конфликт с Балтийскими странами, если Киев потерпит поражение в конфликте, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое предположение он сделал в интервью NBC.

«Если Украина не выстоит, Владимир Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть «влияние» СССР», — сказал Зеленский.

Вечером 21 апреля Владимир Зеленский назвал хорошим решением то, что армии США не приходится воевать с Россией, а это делают украинцы.

В этот же день стало известно, что Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России.

До этого член палаты представителей США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси отверг заявления о том, что в случае победы России на Украине Владимир Путин якобы нападет на страны НАТО.

Ранее президентство Зеленского назвали национальной катастрофой для Украины.