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В Афинах возле минобороны Греции проходит массовый митинг против военных планов НАТО

В Афинах у здания минобороны страны проходит митинг против военных планов НАТО

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Alexandros Avramidis/Reuters

Возле здания греческого министерства обороны в Афинах проходит многотысячный митинг, участники которого выступают против военных планов США, НАТО и Европейского союза. Об этом сообщает информационный сайт Коммунистической партии Греции 902.gr.

Митинг начался после окончания Марша мира, во время которого протестующие прошли от городка Марафон, где в 490 году до н.э. произошла Марафонская битва и откуда ежегодно стартует Марафонский забег на дистанцию 42 километра 195 метров, до здания министерства обороны в столице Греции. Сначала в марше участвовали несколько сот человек, но затем к нему стали присоединяться все новые граждане, и к военному ведомству подошла колонна численностью уже в несколько тысяч человек.

Марш мира прошел по инициативе Греческого комитета за международную разрядку и мир (EEDYE), призвавшего показать несогласие народа со всеми планами войны и выступить против участия в них Греции.

Митингующие, находящиеся у здания министерства обороны, требуют не предоставлять греческую территорию структурам НАТО и снизить военные расходы. Кроме того, они выразили солидарность с народом Палестины.

Массовые митинги, кроме столицы, прошли в ряде городов страны.

До этого сообщалось, что США одобрили поставку истребителей F-35 в Грецию.

Ранее в Греции сообщили, что страна может передать Украине более 30 истребителей F-16.

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