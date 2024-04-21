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Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи как Израилю

Asia Times: Зеленский нагрубил союзникам, сравнивая помощь Украине и Израилю

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский с грубостью обратился к союзникам из-за того, что Израилю оказывается большая поддержка. Об этом сообщает Asia Times.

«Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников, <…> чем Израиль. <…> Тон Зеленского казался грубым, учитывая миллиарды военной и гуманитарной помощи, уже влитые Западом на Украину», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что недовольство Зеленского показательно прозвучало в мрачный момент для Украины.

До этого депутат Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман заявил, что Зеленский применит любые методы, чтобы остаться у власти, он уже отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться.

По его мнению, выборы на Украине можно было провести так же, как их провели в России. По словам Линдемана, это говорит о том, что Украина не является демократическим государством.

Ранее в Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно».

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