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В ФРГ допустили, что США согласовали последний крупный транш для Украины

Немецкий политик Кизеветтер: США согласовали последний крупный транш для Украины

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Thomas Peter/Reuters

Помощь США в размере 61 миллиарда долларов, одобренная палатой представителей конгресса, вероятно, может стать «последней крупной помощью», однако конфликт на Украине может продлиться еще долго. Такое мнение выразил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает РИА Новости.

«Не следует забывать тот факт, что война может продлиться еще долго, и что это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США», — заявил Кизеветтер.

По его словам, Европе нужно нарастить поставки средств противовоздушной обороны, высокоточного оружия большой дальности, беспилотников, артиллерии и истребителей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны могут понести серьезные потери в случае если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок. По его словам, речь идет о потерял как в людях, так и в технике

Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская сторона могла заключить перемирие, но продолжает вести боевые действия из-за решения конгресса США выделить финансовую помощь.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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