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Нетаньяху пообещал усилить давление на ХАМАС в ближайшие дни

Нетаньяху: Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на ХАМАС

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС. Его слова приводит РИА Новости.

«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», — сказал Нетаньяху.

Он также подчеркнул исключительную роль армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в вопросах обеспечения безопасности страны.

21 апреля глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецким СМИ выступил с предложением учредить независимое государство Палестина под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП). Также Хания заявил, что хотел бы видеть Российскую Федерацию в числе гарантов безопасности для Газы. В начале апреля стало известно, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя «политическое и военное присутствие» в регионе.

Ранее арабские страны потребовали от Израиля гарантий по палестинской государственности.

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