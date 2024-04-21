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В Гагаузии уверены в скором решении вопроса о покупке газа у России

Глава Гагаузии Гуцул уверена в скором решении вопроса о покупке газа у России

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вопрос поставок российского газа на территорию Гагаузской автономии Молдавии по льготным ценам скоро решится, уверена глава региона Евгения Гуцул. Ее слова передает ТАСС.

«Мы работаем в этом направлении. У нас есть рабочая группа из представителей РФ и Гагаузской автономии, где мы это все разрабатываем. Я уверена, что все получится, потому что у нас уже есть опыт», — сообщила Гуцул.

По ее словам, в прошлом году Гагаузия заключила контракт на поставки газа из Турции. Его доставили, но на молдавской границе правительство страны заблокировало поставку сырья.

До этого Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что власти в Кишиневе сотрудничают с регионом. По ее словам, Санду врет, что Гагаузия не платит ни одного лея в государственный бюджет Молдавии.

Накануне глава Гагаузии резко высказалась о визите Санду в регион. По ее словам, Майя Санду приехала в Гагаузию «исподтишка» во время рабочей поездки главы Гагаузии Евгении Гуцул за пределы региона — в Москву. На этой неделе глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.

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