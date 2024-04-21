В Германии возложили на Китай ответственность за продолжение конфликта на Украине

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц возложил на Китай частичную ответственность за продолжение конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в интервью агентству DPA.

По его словам, Китай не заинтересован в окончании конфликта на Украине, поскольку Пекин якобы поддерживает Россию в ходе боевых действий.

Он отметил, что хотя Китай, вероятно, оказал определенное влияние на Владимира Путина, Пекин «вряд ли примет участие в любой конференции», созванной ради завершения противостояния между Москвой и Киевом.

«Это показывает, что Россия и Китай действительно не заинтересованы в прекращении войны против Украины», — заявил Мерц.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин считает переговоры единственным путем разрешения украинского кризиса. По его словам, Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Блинкен может пригрозить КНР санкциями за поддержку военпрома России.