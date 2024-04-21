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Блинкен может пригрозить КНР санкциями за поддержку российского военпрома

FT: Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку ВПК России при поездке в КНР

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Jonathan Ernst/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку ВПК (военно-промышленного комплекса) России при поездке в КНР. Об этом сообщает Financial Times.

Визит Блинкена в Шанхай состоится 24-26 апреля.

«США предпримут карательные меры, если он [Китай] не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием», — подчеркивается в материале.

Предполагается, что речь идет о санкциях не против отдельных предприятий, а против финансовых институтов и банков КНР, которые могут лишиться доступа к американской финансовой системе.

В Белом доме и Госдепе считают, что КНР предоставляет России «все, от чипов до крылатых ракет» для поддержки СВО. В Китае отвергают подобные заявления, отмечая, что Пекин не оказывает поддержки ни одной стороне конфликта на Украине.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл подчеркнул, что попытки Китая одновременно поставлять РФ технологии двойного назначения и развивать связи с Европой представляют собой подрыв безопасности Евросоюза, и Китаю стоит сделать выбор.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить меры против Китая за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В чем конкретно будет заключаться усиление санкций, не уточняется.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

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