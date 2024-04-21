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Глава ХАМАС предложил два этапа политического урегулирования

Глава ХАМАС Хания предложил урегулировать ближневосточный конфликт в два этапа

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания выступил с предложением учредить независимое государство Палестина под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП). Его слова приводит Anadolu.

«Мы призвали к политическому урегулированию в два этапа», — сказал он.

Он отметил, что первый подразумевал бы реорганизацию организации освобождения Палестины для того, чтобы она включила в себя все палестинские движения.

По его словам, на этом этапе возможно было бы провести объединение всех структур в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан под одним руководством.

Также Исмаил Хания заявил, что хотел бы видеть Российскую Федерацию в числе гарантов безопасности для Газы. В начале апреля стало известно, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя «политическое и военное присутствие» в регионе.

Ранее арабские страны потребовали от Израиля гарантий по палестинской государственности.

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