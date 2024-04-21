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Асад высказался о будущем России после спецоперации на Украине

Асад заявил, что Россия победит в конфликте на Украине и объединит народы

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия одержит победу на Украине и сможет вновь объединить братские народы. Такое мнение он выразил в программе «Глобальное большинство» на Первом канале.

«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель», — заявил Асад.

Сирийский политик добавил, что Россия в ходе специальной военной операции занимается тем, что «исправляет то, что натворили другие».

До этого Асад заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации. Асад, отвечая на вопрос, отразились ли на нем санкции, введенные украинским президентом, пошутил, что они у него «вызвали нервное расстройство».

По словам Асада, Зеленский является комиком. Это было его профессией до того, как он стал президентом. Асад подчеркнул, что Зеленский был намного успешнее в качестве комедианта, чем лидера нации.

Ранее бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина.

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