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РФ ждет реакции Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

РФ ждет реакции МИД Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

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Lefteris Pitarakis/AP

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты ожидают от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения в связи со сложностями с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки. Его слова приводит РИА Новости.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом российских граждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — заявил он.

Он отметил, что российские дипломаты довели вопрос обращениями в МИД Турции и офис Turkish Airlines и ожидают реакции.

До этого генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян посоветовал россиянам не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний. Мурадян отметил, что рекомендации были озвучены из-за недавнего инцидента в турецком аэропорту. Он подчеркнул, что 8 апреля трех россиянок, купивших 16-дневный тур в Канкун у Space Travel с перелетом бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не пустили на рейс. Женщинам не выдали никаких официальных документов, только дали сфотографировать сообщение о том, что им отказано в перелете в Мексику из-за того, что они не посещали ее, США, Канаду и Великобританию.

Ранее россиянин, собиравшийся на концерт Мадонны в Канкуне, пожаловался, что его не пустили на рейс Turkish Airlines до Мексики.

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