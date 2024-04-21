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В МИД РФ оценили шансы США на «спасение» властей Украины

Захарова заявила, что попытки США спасти режим Зеленского обречены на провал

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Лихорадочные попытки США «спасти» действующие власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским обречены на провал. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать итоги голосования, состоявшегося 20 апреля в нижней палате американского конгресса. Речь идет о решении парламентариев одобрить законопроект, предполагающий выделение около $61 млрд на помощь Киеву.

«В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал», — сказала Захарова.

Она добавила, что вне зависимости от ситуации все цели и задачи российской специальной военной операции (СВО) на Украине будут выполнены. При этом действия Вашингтона, ставшего фактической стороной конфликта, получат решительный отпор и обернутся «унизительным фиаско».

До этого лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что в ближайшее время верхняя палата парламента страны проголосует по законопроекту о помощи Украине. Заседание запланировано на 23 апреля.

Ранее бизнесмен Илон Маск раскритиковал американскую палату представителей за принятие законопроекта о финансировании Киева.

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