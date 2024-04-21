В МИД РФ раскритиковали решение палаты представителей США по помощи Украине

Российское руководство даст решительный и безусловный отпор действиям США как фактической стороны конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала голосование в нижней палате американского конгресса по законопроекту о выделении около $61 млрд на помощь Киеву. Соответствующее заседание состоялось 20 апреля и завершилось принятием документа. В ближайшее время его должен рассмотреть сенат США.

«Подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что американские политики готовы снабжать Киев вооружениями и тем самым провоцировать его на продолжение боевых действий «до последнего украинца». При этом подобной деятельностью занимаются все элиты в США вне зависимости от партийной принадлежности, пояснила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что сейчас Вашингтон банально ворует российские активы ради продолжения украинских диверсий и терактов. Парламент страны, в свою очередь, дает Белому дому «зеленый свет» на принятие соответствующих мер.

«Характерно, что Белый дом в этих внутренних разборках делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж президента США Джо Байдена», — сказала дипломат.

Ранее во Франции высказались против предоставления Украине нового американского пакета помощи.