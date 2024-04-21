В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты смогут передать Украине необходимое оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Его слова приводит The New York Times.

«У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал Райдер.

Как пишет NYT, необходимое Киеву вооружение будет доставлено по железной дороге со складов Пентагона в Германии.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее в США усомнились в эффективности нового пакета помощи Украине.