Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц поприветствовал решение США о выделении помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал сильным сигналом выделение помощи Украине от США

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал сильным сигналом решение палаты представителей США о выделении $61 млрд на помощь Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Решение палаты представителей Соединенных Штатов поддержать Украину является сильным сигналом в нынешние времена», — написал Шольц.

Он подчеркнул, что Запад поддерживает украинцев, «которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну».

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее французский политик оценил решение США выделить $61 млрд Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами