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Французский политик оценил решение США выделить $61 млрд Украине

Политик Филиппо: решение США о помощи Украине приведет к усугублению конфликта

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что решение палаты представителей США о выделении $61 млрд на поддержку Киева лишь усугубит конфликт на Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Прошлой ночью в конгрессе США проголосовали за выделение Украине <...> $61 млрд. Затем «ястребы» размахивали украинскими флагами (это незаконно) и праздновали результат этого голосования за войну таким неприличным образом. Это решение ничего не изменит…» — написал Филиппо.

Он подчеркнул, что сейчас Францию и другие европейские страны призывают последовать примеру Вашингтона и выделить Украине «еще больше денег». Политик выступил против такого развития событий, призвав Париж остановить поддержку Киева и выйти из НАТО.

«Выйдем из Североатлантического альянса и сядем за стол переговоров с Россией», — написал Филиппо.

До этого сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон раскритиковал палату представителей США за принятие законопроекта об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку таким образом Вашингтон тратит деньги, которых у него нет, и крадет «будущее детей».

Ранее в Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно».

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