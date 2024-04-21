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Возможные санкции США против израильских военных сочли моральной низостью

Нетаньяху назвал верхом абсурда возможные санкции США против израильских военных

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Abir Sultan

Введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», — сказал он.

Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ — это «моральная низость».

Нетаньяху обратил внимание, что возглавляемое им правительство будет всеми силами «противодействовать этим шагам».

Накануне Нетаньяху раскрыл, на что пойдет помощь США для Израиля.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Израилю в размере $26,4 млрд. За законопроект проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 высказались против. Документ будет направлен на рассмотрение сенату США.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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