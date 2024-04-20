Медведев отреагировал на решение США предоставить военную помощь Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий, комментируя решение палаты представителей США об оказании помощи Украине, написал в своем Telegram-канале, что уверен в победе России.

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд... долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами», — написал Медведев.

Также он пожелал США «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну».

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд Киеву. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.