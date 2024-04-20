Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Израилю в размере $26,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

За законопроект проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 высказались против.

Документ будет направлен на рассмотрение сенату США.

Кроме того, 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Тайваню, конфискации замороженных активов России.

20 апреля палата представителей конгресса приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций в отношении РФ и Ирана.

Ранее в Кремле оценили решение палаты представителей конгресса США по Украине.