Президент Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Президент в беседе с главой политбюро ХАМАС заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев», — сообщает источник.

Глава ХАМАС ранее неоднократно бывал в Турции и встречался с Эрдоганом. Выступая 17 апреля в парламенте, Эрдоган в очередной раз заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией.

10 апреля Эрдоган во время телефонного разговора с главой политбюро ХАМАС заявил, что Израиль ответит за совершенные преступления. Это заявление турецкий лидер сделал в связи с гибелью троих сыновей и троих внуков Хании во время израильской атаки.

В Армии Израиля тогда отметили, что все трое сыновей Хании — Амир, Мухаммад и Хазем — были причастны к деятельности отрядов ХАМАС.

Ранее Эрдоган выразил сожаление из-за недостаточной поддержки Палестины мусульманами.