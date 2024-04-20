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Американский подполковник рассказал, когда США введут войска на Украину

Подполковник Виндман: США могут ввести войска на Украину в случае провала ВСУ

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

В случае провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте вероятность ввода американских войск на Украину будет увеличена. Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

«Если Украине не удастся добиться успеха… мы будем наблюдать ситуацию, при которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — подчеркнул он.

До этого Виндман заявлял, что предоставление помощи Киеву от Вашингтона критически важно, поскольку США не хотят сами сражаться на территории Украины. Виндман также назвал мощным заявление спикера палаты представителей США о том, что он собирается оказать поддержку помощи Украине.

Сообщалось, что законопроект о выделении средств Украине обсуждается в конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканское большинство в конгрессе настаивало на разделении пакетов и голосовании отдельно по каждому. В итоге проект палаты представителей оказался за некоторыми исключениями похож на сенатский, а голосовать раздельно по странам за него будут 20 апреля.

Ранее в США оценили способность западных танков противостоять дронам.

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