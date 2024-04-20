Делегация министерства лесной промышленности КНДР посетит Россию

Делегация от министерства лесной промышленности Северной Кореи отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Делегация… во главе с директором Хан Ён Хо вылетела самолетом из Пхеньяна 19 числа для участия в 27-м заседании подкомиссии по лесному хозяйству (межправительственной комиссии России и Северной Кореи – прим. ред.)», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что стороны рассмотрят вопросы, касающиеся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

До этого на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) появился отдельный раздел, который посвящен развитию межгосударственных отношений между Северной Кореей и Россией. В рамках посвященного российско-корейским отношениям раздела на сайте есть пять категорий: «Новости революционной деятельности уважаемого товарища Ким Чен Ына», «Все (новости)», «Политика», «Экономика», а также «Культура».

Ранее сообщалось, что в России ожидают массового приема на работу мигрантов из Северной Кореи.