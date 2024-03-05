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В России ожидают массового приема на работу мигрантов из Северной Кореи

Эксперт по работе с мигрантами Коженов рассказал о плюсах мигрантов из КНДР

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В России вскоре компании смогут нанимать на работу северокорейцев, считает эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. Жители КНДР считаются лучшими работниками, ни них отмечается колоссальный спрос, заявил он в пресс-центре НСН.

В Россию северокорейцы приезжают под видом студентов, так как для учащихся вузов очной формы по закону разрешено трудиться, отметил Коженов.

«Не знаю, ходят ли они учиться, но работают прекрасно. И к ним хорошее отношение. Никаких проблем с преступностью, пьянством — идеальные работники», — подчеркнул он.

Однако помехой для такого сценария могут стать санкции ООН, которые запрещают привлекать на работу мигрантов из КНДР любой стране мира, добавил Коженов. Эти ограничения, по его словам, учитываются и в России.

«Сейчас идет разговор, что наша Конституция выше международных запретов. Мы ждем изменений к лету: если все получится, то работодатели смогут через посла оформлять заявки на корейцев — а их 26 млн человек», — заключил он.

Напомним, специалисты ранее уже призывали заместить трудовых мигрантов из Средней Азии приезжими из КНДР. В частности, предлагалось восстановить действие российско-северокорейского соглашения о трудовой миграции 2007 года и увеличить квоты на привлечение рабочих из КНДР в различные отрасли экономики РФ.

Ранее власти Подмосковья потребовали от работодателей строить жилье для работников-мигрантов.

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