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Палестина объяснила решение США наложить вето на резолюцию в ООН

Посол Палестины в РФ: США были заинтересованы в вето на резолюцию в ООН

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Manuel Elias/Global Look Press

Соединенные Штаты были заинтересованы в наложении вето на резолюцию о Палестине в Организации Объединенных Наций на фоне предстоящих президентских выборов. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, слова которого передает ТАСС.

«Они так сделали, потому что были заинтересованы в этом на фоне будущих выборов президента США», — заявил он.

19 апреля США использовали в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что его государство не отступит, несмотря на блокировку в Совбезе.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд сказал, что Соединенные Штаты последовательно призывает администрацию Палестины провести реформы, чтобы «помочь создать атрибуты готовности к государственности».

Ранее стало известно о планах Испании признать Палестину в ближайшие недели.

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